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Мужчина пережил нападение крокодила и лишился руки и ноги

Chronicle: 43-летний мужчина из Зимбабве лишился руки и ноги после нападения крокодила

Фото: Ronald Langeveld / Unsplash

43-летний Уиндерс Сианене из Зимбабве пережил нападение крокодила и лишился ноги и руки. Об этом сообщает издание Chronicle.

Мужчина рассказал, что нападение произошло после того, как он перебрался на островок посреди реки, чтобы наловить рыбы. В этот момент на берег пришли слоны. «Они явно хотели пить, а я стоял у них на пути. Я пытался отпугнуть их брызгами воды, но они не отступили. Тогда я решил перебраться на противоположный берег», — вспоминает Сианене.

Мужчина нырнул в воду и начал плыть, наблюдая за поведением слонов. В этот момент он почувствовал, что кто-то сильно сжал его левую ногу, а потом сразу же отпустил. Сианене обернулся и увидел крокодила. Вслед за ногой тот схватил мужчину за левую руку и перевернулся в воде, пытаясь оторвать конечность.

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Сианене еще в детстве научили, что делать в таких случаях. Мужчина засунул правую руку в пасть хищника, крепко держа его за голову. «У крокодилов маленький язык, и они не любят, когда к нему что-то прикасается — это причиняет им боль», — пояснил он.

Крокодил перестал тянуть, но так и не разжал челюсти, пока на помощь Сианене не пришли другие люди. Они засунули в пасть рептилии большое бревно, после чего мужчина смог вытащить руку.

После госпитализации Сианене ампутировали руку и ногу. Мужчина утверждает, что благодарен Богу уже за то, что остался жив, и его не пугает необходимость пользоваться инвалидной коляской.

Ранее сообщалось, что в городе Акуресса, Шри-Ланка, крокодил откусил голову мужчине. Местные жители смогли опознать погибшего по одежде: это был отец-одиночка, который отправился на рыбалку, чтобы прокормить своих детей.

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Алиса Удовик
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