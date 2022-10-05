Член Европарламента отрезала волосы в знак поддержки протестов в Иране

Шведский член Европарламента Аль-Сахлани отрезала волосы в поддержку протестов в Иране

Шведский член Европарламента Абир Аль-Сахлани отрезала себе волосы в знак поддержки антиправительственных протестов в Иране, вызванных гибелью 22-летней Махсы Амини. Об этом сообщает агентство Reuters.

Депутат совершила данный поступок во время выступления в парламенте в Страсбурге, Франция. «Пока Иран не станет свободным, наша ярость будет сильнее, чем ярость угнетателей. Пока иранские женщины не станут свободными, мы будем поддерживать друг друга», — заявила она. Затем политик взяла в руки ножницы и со словами «Джин, джиян, азади» (в переводе с курдского языка — «Женщина, жизнь, свобода») отрезала себе пряди, которые были собраны в хвост.

В сентябре Махса Амини приехала в Тегеран из Иракского Курдистана, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок. Пока брат ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая отправила ее в больницу. По словам молодого человека, правоохранители заверили его, что Амини впала в кому после пережитого сердечного приступа и инсульта. Через несколько дней она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Вскоре после произошедшего в Иране начались протесты. Возмущение местных жителей вызвал тот факт, что причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем. Однако, по утверждению правозащитников, в момент госпитализации у Амини шла кровь из ушей и был сломан череп, что указывало на избиение.