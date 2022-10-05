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В Москве подешевел один тип жилья

«Бон Тон»: однокомнатные квартиры в Москве подешевели на 5,4 процента
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве стал дешевле один вид жилья — однокомнатные квартиры. Об этом говорится в исследовании агентства недвижимости «Бон Тон», результаты передает РБК.

По итогам сентября 2022 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках ТиНАО составила 234,4 тысячи рублей — на 0,2 процента ниже показателя августа. В среднем первичное жилье в НАО можно приобрести за 11,3 миллиона рублей — на 0,4 процента меньше относительно августа.

Сильнее всего подешевели однокомнатные квартиры в Новомосковском округе. Средняя цена на такие объекты составила 8,6 миллиона рублей — на 5,4 процента меньше, чем в августе. Также отмечается снижение стоимости трехкомнатных квартир — они стали доступнее на 0,6 процента, средняя цена составила 15,6 миллиона рублей. Стоимость студий осталась на прежнем уровне, а четырехкомнатные квартиры евроформата оказались наиболее заметно подорожавшим видом жилья.

Ранее в октябре сообщалось, что в Москве подорожали новостройки комфорт-класса. В третьем квартале 2022 года средняя цена на такие лоты увеличилась на 13,5 процента относительно аналогичного периода 2021 года и достигла 287,5 тысячи рублей за квадратный метр.

Александра Качан
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