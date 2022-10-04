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В Москве подорожал один тип квартир

Est-a-Tet: стоимость новостроек комфорт-класса в Москве за год увеличилась на 13,5%
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В третьем квартале 2022 года средневзвешенная цена новостроек комфорт-класса в Москве относительно аналогичного периода 2021 года увеличилась на 13,5 процента, до 287,5 тысячи рублей за квадратный метр. О подорожании этого типа квартир в столице «Ленте.ру» сообщили аналитики риелторской компании Est-a-Tet.

При этом стоимость «квадрата» в третьем квартале нынешнего года по сравнению со вторым практически не изменились. За третий квартал 2022-го было продано 482,3 тысячи квадратных метров нового жилья комфорт-класса. Показатель на 27,7 процента превысил параметр за второй квартал. За год параметр увеличился на 20,1 процента.

Наибольшим спросом у покупателей квартир комфорт-класса в Москве в третьем квартале пользовались объекты, цена которых составляла от 7 до 15 миллионов рублей — их выбирали 67 процентов клиентов. Самые популярные среди выбираемых лотов стоили от 11 до 13 миллионов рублей.

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По словам коммерческого директора — партнера Est-a-Tet Владимира Моребиса, за счет большого числа доступных программ по ипотеке покупатели охотнее интересовались просторными двухкомнатными и трехкомнатными объектами, тогда как спрос на студии и однокомнатные квартиры снизился. На объекты метражом до 35 «квадратов» пришлось 28 процентов от общего спроса, при этом он был на семь процентов ниже, чем доля предложения. Показатель спроса на квартиры от 35 до 45 квадратных метров составил 27 процентов, а предложение отстало от него на пять процентов. Интерес к объектам метражом от 45 до 65 «квадратов» эксперт оценил в 29 процентов от общего числа, а объем предложения на рынке — в 25 процентов.

В октябре аналитики Est-a-Tet пришли к выводу, что в третьем квартале 2022 года в Москве элитное жилье больше всего подорожало в Мещанском районе. За год стоимость недвижимости там выросла на 80 процентов, до 2,4 миллиона рублей.

Полина Кислицына
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