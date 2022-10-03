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Определены районы Москвы с подорожавшим элитным жильем

Est-a-Tet: больше всего элитное жилье в Москве подорожало в Мещанском районе

Фото: Serj Sakharovskiy / Unsplash

В третьем квартале 2022 года среди районов Москвы элитное жилье больше всего подорожало в Мещанском — за год стоимость недвижимости выросла на 80 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков агентства Est-a-Tet.

В Мещанском районе квадратный метр первичного жилья стал в среднем стоить 2,4 миллиона рублей. Аналитики определили, что в Басманном районе цены поднялись на 75 процентов до 2,1 миллиона рублей за «квадрат». Топ-3 списка замкнула Якиманка с годовым ростом цен на 55 процентов до 2,5 миллиона рублей. Ниже расположились Пресненский район и Раменки с динамикой в 21 процент и 17 процентов соответственно.

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Снижение стоимости «квадрата» зафиксировали только в районе Дорогомилово — за год средняя цена уменьшилась на 27 процентов до 0,9 миллиона рублей. «Отрицательная динамика в Дорогомилово связана с тем, что в реализации представлен только один проект», — объяснили в агентстве.

Ранее в Est-a-Tet выяснили, что с начала 2022 года жилье в новостройках бизнес-класса среди районов старой Москвы больше всего подорожало в Нагатинском затоне. С января по август стоимость квадратного метра там увеличилась на 14,4 процента до 423,4 тысячи рублей.

Нина Ташевская
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