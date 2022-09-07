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Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками

Est-a-Tet: новостройки бизнес-класса Москвы больше всего подорожали в Нагатинском затоне
Район Нагатинский Затон

Район Нагатинский Затон. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

С начала 2022 года жилье в новостройках бизнес-класса среди районов старой Москвы больше всего подорожало в Нагатинском затоне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные риелторского агентства Est-a-Tet.

С января по август стоимость квадратного метра в Нагатинском затоне увеличилась на 14,4 процента до 423,4 тысячи рублей. Районом с подорожавшими новостройками также назван Хорошево-Мневники с динамикой в 12,9 процента. Топ-3 списка замкнули Раменки, где жилье бизнес-класса подорожало на 9,6 процента.

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Ниже в списке расположились Лефортово и Южнопортовый районы — квартиры в указанном сегменте подорожали на 5,9 процента в каждом. Пятую строчку рейтинга занял Даниловский район с динамикой в 5,6 процента. В среднем за восемь месяцев новостройки в столице подорожали на 5,6 процента — квадратный метр стал стоить 438,4 тысячи рублей.

Ранее эксперты «ЦИАН.Аналитики» выяснили, что за год квартиры в новостройках Новой Москвы сильнее всего подорожали в поселке Кокошкино — на 31 процент, до 210,1 тысячи рублей за один квадратный метр.

Нина Ташевская
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