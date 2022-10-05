Россия обвинила США и НАТО в угрозе безопасности из-за отказа Киева от диалога

Глава делегации Гаврилов РФ заявил об угрозе безопасности из-за отказа Киева от диалога

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил США и страны НАТО в том, что они ставят под угрозу европейскую безопасность, подстрекая Киев к продолжению боевых действий и отказу от переговоров. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, западные страны отказываются признавать, что причиной специальной военной операции стал многолетний отказ учитывать законные интересы национальной безопасности России. «Теперь уже не считаясь с интересами собственных граждан, США и страны НАТО ставят на кон европейскую безопасность», — подчеркнул он.

Также Гаврилов отметил, что РФ предостерегает Вашингтон от поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) тяжелого и дальнобойного оружия. «Не рекомендовали бы вашингтонским стратегам идти по пути эскалации ситуации на наших южных границах», — сказал он.

Представитель России также также назвал юридически ничтожными заявления Запада о том, что вооружения поставляются Киеву в рамках права на самооборону.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он также рекомендовал Верховной Раде в ускоренном порядке принять законопроекты «о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации».