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Стало известно о любви принцессы Дианы к борщу с необычной добавкой

Daily Mail: любимым блюдом принцессы Дианы был борщ с молоком и йогуртом
Диана

Диана. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Представители дома престарелых Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped из ЮАР рассказали о любви принцессы Дианы к борщу с необычной добавкой. Об этом сообщает Daily Mail.

В 1981 году пансионат, расположенный в столице страны Йоханнесбурге, попросил знаменитостей прислать рецепты их любимых блюд, чтобы издать специальную кулинарную книгу, а доходы от продажи пустить на содержание и лечение постояльцев.

Из письма принцессы Дианы благотворителям стало известно, что ее любимым блюдом был борщ с молоком и другими добавками. В его рецепт, по версии матери принцев Гарри и Уильяма, входили свекла, йогурт, лук, куриный бульон, молоко, сметана, соль и перец.

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Кулинарная книга, изданная Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped, продавалась только в Йоханнесбурге, поэтому эти рецепты долгие годы знали лишь ее авторы и покупатели.

Ранее бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди назвал любимое блюдо Елизаветы II. Оказалось, что покойная королева была поклонницей традиционного британского блюда из рыбы и картошки.

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Никита Савин
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