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Бывший королевский повар рассказала о любимых лакомствах принцев Уильяма и Гарри

CBS News: бывший королевский повар Кэролин Робб рассказала о любимом безе принца Гарри

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Кэролин Робб, которая была шеф-поваром в Кенсингтонском дворце, рассказала о том, какие лакомства любили в детстве принцы Уильям и Гарри. Об этом сообщает CBS News.

Робб узнала все о любимых блюдах королевской семьи, когда была персональным шеф-поваром для принца Чарльза и Дианы, она узнала все о любимых блюдах семьи. В своей книге «Чай во дворце» она приводит рецепт любимого безе сыновей Уильяма и Гарри. «Они обожали кондитерский мешок, полный безе», — вспоминает повар.

Диана и Чарльз обратили внимание на ее кулинарные таланты, когда ей был всего 21 год. В итоге она стала первой женщиной, работающей шеф-поваром у членов королевской семьи. «Я была так вдохновлена, что с головой окунулась в работу», — рассказывает Робб.

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Она отметила, что ей пришлось пройти интенсивный курс королевского протокола. «Каждый день, встречая члена королевской семьи в первый раз, нужно делать ему реверанс, — утверждает Робб. — Это бывает довольно неловко, если вы находитесь на кухне с картофелечисткой в руках».

В 1997 году, когда погибла принцесса Диана, Робб все еще работала в Кенсингтонском дворце и видела, как Уильям и Гарри переносят потерю матери. «Им было трудно чем-то помочь, особенно на моем месте. Единственное, что можно было сделать, — убедиться, что им подается лучшая возможная еда. Я думаю, это тоже играет роль, как и тот факт, что кухня — это всегда теплое, счастливое и уютное место», — сказала она.

Ранее сообщалось, что бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди назвал любимое блюдо Елизаветы II. Он признался, что королева любит картофель фри с филе рыбы, обваленным в панировке, а затем запеченным в духовке.

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Алиса Дмитриева
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