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Бывший шеф-повар Елизаветы II назвал любимое блюдо королевы

Бывший повар Елизаветы II МакГрейди назвал картофель фри и рыбу любимым блюдом королевы

Фото: Angela Weiss / GettyImages

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди назвал любимое блюдо Елизаветы II. Об этом пишет Daily Express.

Даррен МакГрейди был личным поваром Елизаветы II с 1982-го по 1993 год. Он признался, что королева любит картофель фри с филе рыбы, обвалянным в панировке, а затем запеченным в духовке. По его словам, для нее он резал картофель на идеально ровные прямоугольники, как в игре «Дженга». Однако королева съедала всего шесть кусочков за раз.

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МакГрейди отметил, что вместо тартара или горохового пюре Елизавета II предпочитала голландский соус с эстрагоном, однако он сложен в готовке, и его нельзя просто купить в обычных британских магазинах.

Рыба и картофель фри — традиционное британское блюдо, также известное под названием фиш-энд-чипс (Fish and Chips). По словам повара, в официальном меню Букингемского дворца его переименовали на французский лад и называли Cabillaud et Pommes Pont Neuf.

Ранее Даррен МакГрейди рассказал о блюдах, которые готовил для собак Елизаветы II. По словам экс-повара, корги британской королевы обслуживали повара, прошедшие обучение у рестораторов со звездами Мишлен.

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Рузанна Акмалтдинова
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