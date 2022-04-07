Бывший королевский шеф-повар рассказал о блюдах для собак Елизаветы II

Бывший королевский шеф-повар рассказал, что собак Елизаветы II кормили кусочками утки

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказал о блюдах, которые готовил для собак Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Express.

По словам МакГрейди, корги британской королевы обслуживали повара, прошедшие обучение у рестораторов со звездами Мишлен. Каждый день собак кормили чем-то новым. Питомцам монаршей особы подавали миски с кусочками мелко нарезанной утки, кролика и овощей.

«У королевы действительно были советники для составления рациона корги, которые рекомендовали им баранину, курицу, печень или говядину», — рассказал МакГрейди.

Елизавета II увлекается разведением собак с 1933 года — тогда она получила в подарок щенка по прозвищу Дуки. Одно время она держала во дворце более 30 корги и дорги (помесь таксы и корги). В 1991 году врачам даже пришлось накладывать Елизавете II три шва после того, как она разнимала драку между восемью своими питомцами.

Ранее сообщалось, что Елизавета II из-за слабого здоровья не могла гулять со своими собаками на протяжении шести месяцев. Этим приходилось заниматься ее помощникам.