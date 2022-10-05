Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Зафиксированы последствия миссии DART

NOIRLab: у протараненного в рамках миссии DART астероида Диморф зафиксировали хвост

Фото: NOIRLab / SOAR / NSF / AURA

Ученые из NOIRLab зафиксировали последствия миссии DART (Double Asteroid Redirection Test), заключающейся в протаранивании астероида Диморф. В результате у объекта образовался длинный хвост. Выводы наблюдений опубликованы на официальном сайте организации.

Проект DART был создан для защиты Земли от столкновений с астероидами и метеоритами. В рамках первой операции космический аппарат врезался со скоростью 6,6 километра в секунду в астероид Диморф, который вращается вокруг более крупного объекта Дидима. Диаметр первого астероида составил 780 метров, а второго — 160 метров.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

В результате столкновения орбита Диморфа немного изменилась. Кроме того, сформировался хвост из пыли и обломков, выброшенных с поверхности астероида. Он вытянулся в длинную линию из-за давления солнечного излучения по тому же принципу, по какому образуются шлейфы у комет. Примерная длина хвоста составляет не менее десяти тысяч километров. Это удалось зарегистрировать на Межамериканской обсерватории Серро-Тололо с помощью телескопа SOAR.

В сентябре было опубликовано видео корректировки траектории астероида Дидим в ходе проекта DART.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Российский генерал указал Генштабу на «главную проблему» армии
Потолок цен на российскую нефть назвали плохой идеей
НАСА заявило о желании продлить программу перекрестных полетов с Россией
В Британии выступили против участия России в расследовании по «Северному потоку»
Россия обвинила США и НАТО в угрозе безопасности из-за отказа Киева от диалога
В «Роскосмосе» оценили необходимость продолжения международного сотрудничества
Легионер клуба КХЛ заявил о желании уехавших чешских игроков вернуться в лигу
80-летнего мужчину приговорили к 30 годам тюрьмы за убийство 46-летней давности
В Израиле госпитализировали экс-премьера
Сирия сменила посла в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.