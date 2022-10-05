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В Запорожье заявили о возможной провокации Киева на ДнепроГЭС

Владимир Рогов заявил о подготовке Киевом провокации на ДнепроГЭС в Запорожье
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: РИА Новости

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев может в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в последнее время в отношении ДнепроГЭС, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), «наблюдается крайне нездоровая активность». «Находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию», — предупредил Рогов.

Он заявил, что американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, проходивших в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды. «По подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час», — пояснил Рогов.

Ранее Владимир Рогов рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) требовала от гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова передать секретные данные, связанные с работой атомной станции в случае разрушения каскада днепровских ГЭС. Он подчеркнул, что это ставило под угрозу безопасность атомной станции.

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Марина Совина
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