Рогов заявил, что СБУ требовала от директора Запорожской АЭС Мурашова секретные данные

Служба безопасности Украины требовала от гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова передать секретные данные, связанные с работой атомной станции в случае разрушения каскада днепровских ГЭС. Детали сотрудничества раскрыл председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что это ставило под угрозу безопасность атомной станции, пояснив, что речь идет о результатах моделирования ситуации и последствий для атомной станции на случай прорыва, разрушения или неконтролируемого сброса воды Днепровской и Кременчугской ГЭС.

Рогов заявил, что Киев рассматривает этот план как один из возможных для подтопления территории атомной станции с целью нарушения возможности ее скорейшего восстановления и перезапуска для выработки электроэнергии.

Ранее стало известно о выдворении генерального директора ЗАЭС на территорию Украины. В эфире телеканала «Россия 24» показали видео, на котором он признается, что общался с сотрудником СБУ, передавая ему информацию о текущем состоянии дел на Запорожской АЭС. По словам Владимира Рогова, Мурашов сотрудничал с СБУ из-за шантажа.