Россиянам рассказали о неожиданном эффекте эспрессо

Врач Пурига: у здорового человека эспрессо понижает давление

У здорового человека крепкий кофе эспрессо понижает давление, заявила кандидат медицинских наук, well-being & beauty эксперт, спортивный врач Александра Пурига. О неожиданном эффекте кофе она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

По словам врача, если организм человека здоров, а уровень артериального давления стабилен, эспрессо благоприятно влияет на самочувствие. «Кровеносные сосуды расширяются, появляется небольшой мочегонный эффект (я бы сказала — его нет) и снижается давление. Кофе понижает давление, именно так», — заверила она.

Пурига объяснила, что кофе повышает артериальное давление и частоту сердечных сокращений сразу после употребления при гипотензии и не дает такого эффекта, если давление в норме.

Ранее Пурига назвала замену мясу и яйцам среди овощей. По ее словам, некоторые свойства брокколи можно приравнять к свойствам говядины и куриного яйца.