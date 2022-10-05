Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам рассказали о неожиданном эффекте эспрессо

Врач Пурига: у здорового человека эспрессо понижает давление

Фото: unsplash

У здорового человека крепкий кофе эспрессо понижает давление, заявила кандидат медицинских наук, well-being & beauty эксперт, спортивный врач Александра Пурига. О неожиданном эффекте кофе она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

По словам врача, если организм человека здоров, а уровень артериального давления стабилен, эспрессо благоприятно влияет на самочувствие. «Кровеносные сосуды расширяются, появляется небольшой мочегонный эффект (я бы сказала — его нет) и снижается давление. Кофе понижает давление, именно так», — заверила она.

Пурига объяснила, что кофе повышает артериальное давление и частоту сердечных сокращений сразу после употребления при гипотензии и не дает такого эффекта, если давление в норме.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Ранее Пурига назвала замену мясу и яйцам среди овощей. По ее словам, некоторые свойства брокколи можно приравнять к свойствам говядины и куриного яйца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для трех категорий россиян
Нож застрял в голове у российского девятиклассника после драки в школе
VK приготовила сюрприз для пользователей
Болгария вывела из-под санкций российских поставщиков автомобильного топлива
Работающим в еще одной отрасли россиянам попросили дать отсрочку от мобилизации
Перечислены вышедшие из моды модели колготок
Россиянам ответили на насущные вопросы о поездках в период частичной мобилизации
В Госдуме проверят правомерность уголовного дела за уклонение от мобилизации
Мужчина без снаряжения пережил ночь в горах при температуре тела 25 градусов
Cyberpunk 2077 получит продолжение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.