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Среда обитания

Офисам в Нью-Йорке предрекли превращение в жилье

Экономисты из Нью-Йорка предрекли, что невостребованные офисы превратят в жилье

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Экономисты из Нью-Йорка Арпит Гупт, Вринда Миттал и Стийн ван Нейевербург предрекли, что невостребованные офисы в городе в будущем превратятся в жилье. К такому изменению приведет пандемия коронавируса и переход на удаленную работу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование экспертов.

Специалисты проанализировали рынок офисной недвижимости в Нью-Йорке с начала 2020-го по лето 2022 года и заметили, что во многих сферах распространился формат удаленной работы. По мнению экономистов, офисы в Нью-Йорке становятся менее востребованными и потеряют в цене до 39 процентов.

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В будущем начнется процесс, когда невостребованные офисы перестроят в многоквартирные жилые комплексы. В некоторых случаях изменение объектов поддержат муниципалитеты. Экономисты посчитали, что тренд распространиться не только в Нью-Йорке, но и в других городах. Востребованными останутся офисы класса А, которые сохранят крупные компании по соображением престижа и деловой репутации.

Ранее в ипотечной компании Freddie Mac выяснили, что средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США достигла многолетнего максимума. Она дошла до 6,29 процента — показатель оказался самым высоким впервые с 2008 года. В стране также поднялась ставка по 15-летним ипотечным кредитам. Она достигла 5,44 процента.

Нина Ташевская
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