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В российский военкомат поступило сообщение о минировании

В Улан-Удэ эвакуировали военный комиссариат из-за сообщения с угрозами взрыва

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Улан-Удэ неизвестный сообщил о минировании военного комиссариата — из него эвакуировали людей. Об этом заявили в региональном управлении Росгвардии, пишут «Аргументы и факты».

После сообщения об угрозе взрыва к военкомату прибыли сотрудники экстренных служб. Они оцепили прилегающие территории и организовали эвакуацию персонала и тех, кто пришел в военкомат.

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Взрывотехники ОМОН не нашли на территории комиссариата взрывных устройств.

Ранее в Новосибирске мужчина попытался поджечь военный комиссариат Кировского и Ленинского районов. Поджигатель подошел к зданию военкомата и бросил в два окна бутылки с зажигательной смесью — в результате произошло возгорание на площади 0,5 квадратных метра, его потушили.

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Анастасия Шейкина
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