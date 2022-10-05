Отец поймал «чудовищное насекомое» и развеселил этим дочь

The Mirror: 69-летний британец принял накладные ресницы за паука и поймал их в стакан

69-летний Пит Робинсон из графства Корнуолл, Великобритания, развеселил взрослую дочь, приняв ее накладные ресницы за паука. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина обнаружил «чудовищное насекомое» в доме дочери Джен, когда приехал, чтобы помочь ей с ремонтом в ванной комнате. Британец опасался, что «паук» прыгнет на него, поэтому поймал его в стакан и продолжил работу.

Когда Джен вернулась, отец сообщил ей о произошедшем и показал содержимое стакана. «Когда я присмотрелась, то поняла, что это были мои накладные ресницы, — рассказала женщина. — Я плакала от смеха».

Ранее сообщалось, что Габриэлла Пиццато из Австралии сняла на видео огромного паука, которого обнаружила под ободком унитаза. Многие пользователи пришли в ужас от увиденного.