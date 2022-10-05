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Психолог назвала секреты крепкой дружбы между мужчиной и женщиной

Психолог Камалетдинова: дружба мужчины и женщины не должна вызывать ревность у их супругов

Фото: Hannah Busing / Unsplash

Дружба между мужчиной и женщиной не должна вызывать ревность у их партнеров или супругов и уж тем более рушить браки, уверена психолог и семейный консультант Анастасия Камалетдинова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала секреты крепких дружественных отношений между полами.

Психолог рассказала, что не все верят в настоящую дружбу между мужчиной и женщиной, так как изначально неправильно воспринимают значение таких отношений, рассматривая человека как сексуальный объект. Это происходит из-за разного жизненного опыта: кто-то мог «обжечься», другие лукавят, у третьих дружба когда-то перетекла в любовные отношения.

В общем понимании дружба — это вид взаимоотношений между людьми, которые не воспринимают друг друга как половых партнеров и между ними нет агрессивной конкуренции

Анастасия Камалетдиновапсихолог, семейный консультант
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Дружба между представителями разных полов держится на общих целях (познакомились на работе или учебе), общих интересах (спорт, наука, культура), а также родственных связях, пояснила психолог. Но в последнем случае необязательно иметь кровное родство, важны ценностные установки и духовная близость.

По словам Камалетдиновой, дружба между мужчиной и женщиной — нормальное явление, если она не пересекает грань дозволенного, не вредит выстраиваемым отношениям каждого из них, не провоцирует ревность и не приводит к разрыву семейных отношений.

Ранее стало известно, что в России женщины в отношениях несчастнее мужчин. Партнеры со стажем жалуются психологам на конфликты с оскорблениями, скандалами, издевательством друг над другом, на чрезмерную вспыльчивость и неуважение.

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Вера Владзиевская
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