Психолог назвала секреты крепкой дружбы между мужчиной и женщиной

Психолог Камалетдинова: дружба мужчины и женщины не должна вызывать ревность у их супругов

Дружба между мужчиной и женщиной не должна вызывать ревность у их партнеров или супругов и уж тем более рушить браки, уверена психолог и семейный консультант Анастасия Камалетдинова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала секреты крепких дружественных отношений между полами.

Психолог рассказала, что не все верят в настоящую дружбу между мужчиной и женщиной, так как изначально неправильно воспринимают значение таких отношений, рассматривая человека как сексуальный объект. Это происходит из-за разного жизненного опыта: кто-то мог «обжечься», другие лукавят, у третьих дружба когда-то перетекла в любовные отношения.

В общем понимании дружба — это вид взаимоотношений между людьми, которые не воспринимают друг друга как половых партнеров и между ними нет агрессивной конкуренции Анастасия Камалетдинова психолог, семейный консультант

Дружба между представителями разных полов держится на общих целях (познакомились на работе или учебе), общих интересах (спорт, наука, культура), а также родственных связях, пояснила психолог. Но в последнем случае необязательно иметь кровное родство, важны ценностные установки и духовная близость.

По словам Камалетдиновой, дружба между мужчиной и женщиной — нормальное явление, если она не пересекает грань дозволенного, не вредит выстраиваемым отношениям каждого из них, не провоцирует ревность и не приводит к разрыву семейных отношений.

Ранее стало известно, что в России женщины в отношениях несчастнее мужчин. Партнеры со стажем жалуются психологам на конфликты с оскорблениями, скандалами, издевательством друг над другом, на чрезмерную вспыльчивость и неуважение.