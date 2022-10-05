В США объяснили смысл нового украинского наступления

FT: США подталкивают Украину к генеральному сражению с Россией на юге до наступления зимы

США подталкивают Украину к генеральному сражению и решающему наступлению на юге до наступления зимы, чтобы лишить Москву возможности закрепиться на территориях, которые недавно вошли в состав России. Так смысл нового украинского наступления объяснили обозреватели издания Financial Times (FT).

«Настоящей долгосрочной катастрофой для Украины будет, если Россия перекроет Украине доступ к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы. Жизненная сила Украины — это доступ к Одессе, поэтому им важно занимать наступательную, а не оборонительную позицию на юге», — заявил в беседе с изданием сенатор Конгресса США Крис Мерфи.

В материале говорится, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) жизненно необходимо отвоевать юг Украины до наступления зимних холодов, которые в будущем сведут на нет наступательный потенциал украинской армии и дадут преимущество обороняющимся. По мнению обозревателей, контроль над этой территорией даст большой эффект с точки зрения возможных мирных переговоров.

«Русские приложили много усилий и потратили много времени, чтобы укрепиться немного иначе, чем они это сделали на востоке. Они смогли перебросить туда бронетехнику, они смогли построить вокруг элементарные оборонительные сооружения», — рассказал изданию один из высокопоставленных чинов в НАТО на условиях анонимности.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт вошел в новую и опасную фазу. «Украина перешла в наступление, и с этого момента конфликт вступил в опасную фазу, поскольку перед нами встает перспектива ужасного сценария. Мы не должны закрывать глаза на это», — заявил он.