Боррель заявил о вошедшем в опасную фазу конфликте на Украине
Украинский конфликт вошел в новую и опасную фазу. Об этом в среду, 5 октября, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, цитату приводит ТАСС.
Боррель предупредил, что конвенциональная война может перерасти в конфликт с применением ядерного оружия. «Украина перешла в наступление и с этого момента конфликт вступил в опасную фазу, поскольку перед нами встает перспектива ужасного сценария. Мы не должны закрывать глаза на это», — заявил он.
5 октября секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что страны Запада хотят перенести военные действия на территорию России. Он также отметил, что США и Великобритания стремятся затянуть конфликт.
Ранее Боррель указал на невозможность прекратить конфликт России и Украины. Он объяснил это вхождением в состав России четырех регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.