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Боррель заявил о вошедшем в опасную фазу конфликте на Украине

Боррель заявил, что украинский конфликт вошел в новую и опасную фазу

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Украинский конфликт вошел в новую и опасную фазу. Об этом в среду, 5 октября, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, цитату приводит ТАСС.

Боррель предупредил, что конвенциональная война может перерасти в конфликт с применением ядерного оружия. «Украина перешла в наступление и с этого момента конфликт вступил в опасную фазу, поскольку перед нами встает перспектива ужасного сценария. Мы не должны закрывать глаза на это», — заявил он.

5 октября секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что страны Запада хотят перенести военные действия на территорию России. Он также отметил, что США и Великобритания стремятся затянуть конфликт.

Ранее Боррель указал на невозможность прекратить конфликт России и Украины. Он объяснил это вхождением в состав России четырех регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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Алина Гончарова
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