Боррель заявил о невозможности прекратить конфликт России и Украины

Боррель: после вхождения в состав России четырех регионов завершить конфликт невозможно

Вхождение в состав России четырех регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — делает практически невозможным завершение конфликта с Украиной. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, цитату приводит РИА Новости.

«Никто не признает аннексию этих территорий», — добавил дипломат.

Договор о включении четырех новых регионов в состав России был подписан 30 сентября. Такое решение приняли по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство голосовавших высказались за вхождение в состав России.

Однако западные страны и Турция отказались признавать результаты референдумов и назвали произошедшее аннексией и нарушением международного права. Кроме того, страны напомнили, что отказываются признавать и воссоединение с Крымом.