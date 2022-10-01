Турция не приняла решение четырех субъектов о вхождении в состав России

Турция не приняла решение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вхождении в РФ

Турция не принимает решение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав России. Об этом говорится в заявлении на сайте турецкого МИД.

«В соответствии с позицией, которую мы заняли еще в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины», — указано в сообщении. Турецкое ведомство добавило, что страна осуждает это решение, поскольку это является грубым нарушением международного права.

Кроме того, Анкара призвала стороны к мирному урегулированию на переговорах.

Договор о присоединении к России новых территорий был подписан 30 сентября в Кремле. Вместе с российским президентом Владимиром Путиным свои подписи на соответствующих документах поставили главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также главы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.