Совбез обвинил Запад в желании перенести военные действия в Россию

Патрушев заявил, что Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию

Страны Запада желают не только затянуть спецоперацию на Украине, но и перенести военные действия на территорию России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, его слова приводит РИА Новости.

«Особую значимость данная тема приобретает в связи с проведением на территории Украины специальной военной операции и стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию», — обвинил он Запад.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что стратегия США по накачке Украины тяжелым вооружением закрепит за Вашингтоном статус участника конфликта. Посольство воспринимает поставки как непосредственную угрозу стратегическим интересам России, указал он.

В сентябре бывший сотрудник Госдепартамента США Кристиан Уитон рассказал о желании Лондона и Вашингтона затянуть конфликт на Украине для того, чтобы навредить Москве. По его мнению, даже если Киев начнет переговоры Москвой, западные партнеры могут не поддержать это решение.