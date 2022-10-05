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Совбез обвинил Запад в желании перенести военные действия в Россию

Патрушев заявил, что Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Страны Запада желают не только затянуть спецоперацию на Украине, но и перенести военные действия на территорию России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, его слова приводит РИА Новости.

«Особую значимость данная тема приобретает в связи с проведением на территории Украины специальной военной операции и стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию», — обвинил он Запад.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что стратегия США по накачке Украины тяжелым вооружением закрепит за Вашингтоном статус участника конфликта. Посольство воспринимает поставки как непосредственную угрозу стратегическим интересам России, указал он.

В сентябре бывший сотрудник Госдепартамента США Кристиан Уитон рассказал о желании Лондона и Вашингтона затянуть конфликт на Украине для того, чтобы навредить Москве. По его мнению, даже если Киев начнет переговоры Москвой, западные партнеры могут не поддержать это решение.

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Алина Гончарова
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