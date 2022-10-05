Россиянка сняла редкое природное явление в виде призрака в горах Сочи

Россиянка сняла на камеру брокенского призрака на курорте «Роза Хутор»

Россиянка сняла на камеру редкое природное явление — брокенского призрака — в горах Сочи и удивила пользователей сети. Серию снимков опубликовал аккаунт @sochi_online_2.0 в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Соотечественница во время отдыха на горнолыжном курорте «Роза Хутор» запечатлела силуэт в виде призрака, который появился из-за облаков. «Удивительный природный эффект застала наша подписчица на вершине горы "Каменный столб"», — говорится в описании к посту, который набрал более четырех тысяч лайков.

Брокенский призрак — оптическое явление в виде радужного ореола, который обрамляет тень человека в тумане или облаке. При этом силуэт наблюдателя, который стоит на горе против солнца, искажается из-за перспективы и принимает причудливые очертания.

Публикация вызвала восхищение пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях. «Как же красива наша планета! Она умеет создавать шедевры», «Потрясающе», «Удивительно! Только природа способна на чудеса», «Невероятно красиво», — отмечали юзеры.

Ранее в октябре в Непале на горе Эверест туристы сняли на видео сход огромной лавины в предгорьях Манаслу. На кадрах видно, как с гор несется огромный поток снежной массы, накрывающей облаком все на пути. Очевидцы природного явления в спешке покидают лагерь, однако продолжают на бегу снимать происходящее на телефон.