Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский губернатор высказался о сроках отправки мобилизованных в зону СВО

Иркутский губернатор Кобзев заявил об обучении мобилизованных до конца октября

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Иркутской области мужчины, которые попали под частичную мобилизацию и уже доставлены в воинские части для подготовки, будут находиться там минимум до конца октября. О сроках прибывания мобилизованных на обучении высказался губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Глава Иркутской области сообщил, что разговаривал с генерал-майором Сергеем Марковчиным, который рассказал о боевом слаживании мобилизованных как минимум до конца октября.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

«До этого момента никого никуда отправлять не будут. Это же вчера на селекторе подтвердил и министр обороны страны Сергей Кужугетович Шойгу. Убедительно прошу перестать распространять слухи и наводить панику», — написал Кобзев.

Ранее военный комиссар Якутии опроверг информацию о том, что мобилизованные россияне уже якобы участвуют в боях в зоне спецоперации. По его словам, после подготовки мобилизованные будут подходить ближе к зоне СВО, многих военнослужащих даже не передислоцируют туда и оставят на территории России в частях подкрепления и резерва.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал законы о вхождении в состав России четырех регионов
Россия собралась возобновить авиасообщение с четырьмя азиатскими странами
Путин утвердил ратификацию договоров о принятии четырех регионов в состав России
Россиянина задержали за убийство бывшей жены ударом ножа в грудь
Совбез заявил о возросшем риске удара беспилотниками по объектам в Крыму
Российский губернатор высказался о сроках отправки мобилизованных в зону СВО
Австрия предложила принять переговоры по урегулированию на Украине
Диетолог посоветовала некоторым людям не пить воду во время еды
В Москве стали меньше интересоваться покупкой квартир
Москвичка раскрыла отношение жителей столицы к уборщицам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.