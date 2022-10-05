Российский губернатор высказался о сроках отправки мобилизованных в зону СВО

Иркутский губернатор Кобзев заявил об обучении мобилизованных до конца октября

В Иркутской области мужчины, которые попали под частичную мобилизацию и уже доставлены в воинские части для подготовки, будут находиться там минимум до конца октября. О сроках прибывания мобилизованных на обучении высказался губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Глава Иркутской области сообщил, что разговаривал с генерал-майором Сергеем Марковчиным, который рассказал о боевом слаживании мобилизованных как минимум до конца октября.

«До этого момента никого никуда отправлять не будут. Это же вчера на селекторе подтвердил и министр обороны страны Сергей Кужугетович Шойгу. Убедительно прошу перестать распространять слухи и наводить панику», — написал Кобзев.

Ранее военный комиссар Якутии опроверг информацию о том, что мобилизованные россияне уже якобы участвуют в боях в зоне спецоперации. По его словам, после подготовки мобилизованные будут подходить ближе к зоне СВО, многих военнослужащих даже не передислоцируют туда и оставят на территории России в частях подкрепления и резерва.