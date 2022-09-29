Военный комиссар ответил на информацию об участии мобилизованных в боях

Военком Якутии опроверг информацию о том, что мобилизованные уже участвуют в боях

Информация о том, что мобилизованные россияне уже участвуют в боях, не соответствует действительности. Об этом на брифинге оперативного штаба заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин, его цитирует РИА Новости.

«То, что наши земляки уже принимают участие в боевых действиях, это фейки. Пока все военнослужащие в воинских частях нашего военного Восточного округа», — сказал он.

По словам военного комиссара, после подготовки мобилизованные будут подходить ближе к зоне проведения спецоперации. Он подчеркнул, что многих военнослужащих даже не передислоцируют туда и оставят на территории России в частях подкрепления и резерва.

В настоящее время жители Якутии проходят экипировку, одиночную подготовку и другие мероприятия, рассказал Авдонин.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил о проблемах с экипировкой для мобилизованных. По его словам, для всех российских регионов актуальна проблема с закупкой экипировки, но в Чувашии ситуация усугубляется тем, что на ее территории нет воинских подразделений.