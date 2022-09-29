Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Военный комиссар ответил на информацию об участии мобилизованных в боях

Военком Якутии опроверг информацию о том, что мобилизованные уже участвуют в боях

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Информация о том, что мобилизованные россияне уже участвуют в боях, не соответствует действительности. Об этом на брифинге оперативного штаба заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин, его цитирует РИА Новости.

«То, что наши земляки уже принимают участие в боевых действиях, это фейки. Пока все военнослужащие в воинских частях нашего военного Восточного округа», — сказал он.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

По словам военного комиссара, после подготовки мобилизованные будут подходить ближе к зоне проведения спецоперации. Он подчеркнул, что многих военнослужащих даже не передислоцируют туда и оставят на территории России в частях подкрепления и резерва.

В настоящее время жители Якутии проходят экипировку, одиночную подготовку и другие мероприятия, рассказал Авдонин.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил о проблемах с экипировкой для мобилизованных. По его словам, для всех российских регионов актуальна проблема с закупкой экипировки, но в Чувашии ситуация усугубляется тем, что на ее территории нет воинских подразделений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Энергодаре отреагировали на сообщения о возгорании энергоблока ЗАЭС
Появилась информация об отъезде Аллы Пугачевой из России
Мирошник предрек затяжной процесс ликвидации таможни между ЛНР и Россией
Доброволец раскрыл обстановку «в самой горячей точке» на лиманском направлении
Врач предупредила об осложнениях из-за недолеченного насморка
В Запорожской области сообщили об ударе украинского беспилотника по ЗАЭС
Назван доступный россиянам вид виз в Финляндию
Германия сообщила о рекордной инфляции
В Госдуму внесут закон о передаче оружия россиян государству
Хлоя Морец пожаловалась на бодишейминг из-за сравнения с персонажем «Гриффинов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.