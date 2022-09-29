Глава российского региона заявил о проблемах с экипировкой для мобилизованных

Глава Чувашии Николаев заявил о проблемах с закупкой экипировки для мобилизованных

Для всех российских регионов актуальная проблема с закупкой экипировки для мобилизованных, но в Чувашии ситуация усугубляется тем, что на ее территории нет воинских подразделений. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев, пишет РБК.

«Но для нас это еще более усугубляется тем, что на территории Чувашской Республики отсутствуют воинские подразделения и нет специализированных магазинов — военторгов, поэтому мы, как правило, это закупаем в таких мегаполисах, как Москва и другие центры, где сконцентрированы воинские подразделения», — сказал Николаев.

По его словам, республика пользуется уже старыми, налаженными связями.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в одной из воинских частей возникла проблема с нехваткой кроватей. Он объяснил ситуацию тем, что одномоментно в часть прибыло большое количество призывников из разных регионов России, из-за чего объем коечного фонда оказался превышен.