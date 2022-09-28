Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский губернатор объяснил нехватку кроватей в одной из воинских частей

Ростовский губернатор Голубев объяснил нехватку кроватей в одной из воинских частей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Ростовской области в одной из воинских частей возникла проблема с нехваткой кроватей. Об этом заявил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Глава области объяснил ситуацию тем, что одномоментно в часть прибыло большое количество призывников из разных регионов России, из-за чего объем коечного фонда оказался превышен.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
Сегодня
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

«Сегодня до конца дня поставим кровати и постельные принадлежности в воинскую часть в необходимом количестве», — написал Голубев.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сократили число мужчин, которые подлежат частичной мобилизации. Такое решение приняли в Минобороны, заявил он, подчеркнув, что военные комиссариаты области выполнят новые задачи в случае, если подобные указания поступят от оборонного ведомства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Власти ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс»
Главу охранявшего школу Ижевска ЧОПа поместили под домашний арест
Призыв США к американцам покинуть территорию России объяснили
Германия заявила о непризнании результатов референдумов на Украине
Российский губернатор объяснил нехватку кроватей в одной из воинских частей
В Минске заявили о подготовке заочного производства по делу Цепкало
Летевший в Казахстан самолет развернулся в воздухе из-за неисправности
Тарасова отреагировала на вручение повесток фигуристам сборной России
США заявили о готовности к сотрудничеству с талибами
Звезда «Очень странных дел» рассказал о проявлении расизма в свою сторону
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.