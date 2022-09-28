Российский губернатор объяснил нехватку кроватей в одной из воинских частей

Ростовский губернатор Голубев объяснил нехватку кроватей в одной из воинских частей

В Ростовской области в одной из воинских частей возникла проблема с нехваткой кроватей. Об этом заявил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Глава области объяснил ситуацию тем, что одномоментно в часть прибыло большое количество призывников из разных регионов России, из-за чего объем коечного фонда оказался превышен.

«Сегодня до конца дня поставим кровати и постельные принадлежности в воинскую часть в необходимом количестве», — написал Голубев.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сократили число мужчин, которые подлежат частичной мобилизации. Такое решение приняли в Минобороны, заявил он, подчеркнув, что военные комиссариаты области выполнят новые задачи в случае, если подобные указания поступят от оборонного ведомства.