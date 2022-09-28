Минобороны сократило число подлежащих мобилизации в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков заявил о сокращении числа подлежащих мобилизации в регионе

В Белгородской области сократили число мужчин, которые подлежат частичной мобилизации. Такое решение приняло Минобороны, сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы», — написал Гладков.

По его словам, военные комиссариаты области выполнят новые задачи в случае, если подобные указания поступят от оборонного ведомства. Российский губернатор выразил надежду, что военкомы не будут допускать ошибки в процессе организации мобилизации.

В Белгородской области мужчины, которые призваны в рамках частичной мобилизации, полностью укомплектованы всем необходимым, подчеркнул Гладков.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с просьбой обеспечить мобилизацию без ошибок. По ее словам, в СМИ стали вскрываться факты случаев мобилизации россиян, не подлежащих призыву.