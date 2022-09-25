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Матвиенко призвала губернаторов провести мобилизацию без ошибок

Спикер Совфеда Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с просьбой обеспечить мобилизацию без ошибок. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям», — призвала она глав регионов. Она напомнила, что именно губернаторы являются председателями призывных комиссий.

Матвиенко указала, что в СМИ стали вскрываться факты случаев мобилизации россиян, не подлежащих призыву. «Создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы ... совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе», — резюмировала председатель Совфеда.

24 сентября призывная комиссия Волгоградской области сообщила об отмене решения о мобилизации 51-летнего Владимира Черячукина, имеющего проблемы со здоровьем. Ранее в этом же регионе передумали мобилизовывать 58-летнего директора школы на хуторе Калмыковский Александра Фальтина. Дочь мужчины рассказала, что он не проходил армейскую службу, а из проблем со здоровьем имеет такие хронические заболевания, как диабет, гипертония и миопия средней степени обоих глаз.

Ранее Telegram-канал Mash узнал, что в Министерстве обороны устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора». Отмечается, что российское оборонное ведомство провело общее собрание в Третьем доме Министерства обороны, расположенном на Фрунзенской набережной, и отчитало военкоматы за привлечение к мобилизации «всех без разбора», несмотря на официальные разъяснения. Военкоматы обязали рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы под мобилизацию не попали люди в возрасте с инвалидностью и другие, не попадающие под призыв.

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Марина Совина
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