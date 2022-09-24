В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 51-летнего россиянина

Решение о мобилизации 51-летнего жителя Волгоградской области отменили

Призывная комиссия Волгоградской области сообщила, что решение о мобилизации жителя Клетского района — 51-летнего Владимира Черячукина — отменили. Об этом рассказала администрация региона в Telegram.

Отмечается, что 21 сентября мужчина получил повестку и явился в районный военкомат. Однако после проверки всех документов он был был освобожден от частичной мобилизации, так как не соответствовал критериям отбора. Россиянина доставят домой 25 сентября.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Черячукин не служил, а закончил военную кафедру как лейтенант запаса. Помимо этого, у мужчины имеются проблемы со здоровьем.

Ранее в этом же регионе отменили решение о мобилизации 58-летнего директора школы на хуторе Калмыковский Александра Фальтина. Дочь мужчины рассказала, что он не проходил армейскую службу, а из проблем со здоровьем имеет такие хронические заболевания, как диабет, гипертония и миопия средней степени обоих глаз.