Побывавшая в Казахстане россиянка выбрала лучший город между Алма-Атой и Астаной

Автор блога на «Яндекс.Дзен» сравнила Алма-Ату и Астану и назвала их «слишком разными»

Российская тревел-блогерша побывала в Казахстане и рассказала о плюсах и минусах Алма-Аты и Астаны. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Не сидеть на месте» на платформе «Яндекс.Дзен».

По мнению россиянки, однозначного выбора между городами она не смогла сделать, так как они слишком разные, а поэтому лучший вариант будет зависеть от целей путешествия. В Алма-Ате ее восхитила «уютная и семейная атмосфера», близость к горам, горнолыжный курорт, «аутентичная» уличная кухня (свежевыжатый гранатовый сок или залитый шоколадом пекан), а также наличие метро. Минусами она назвала проблемы со смогом и туманом, влажность и старые автобусы.

«Северная столица оказалась совершенно другим городом. Более широким, более ярким, более молодым. В какую бы сторону я не смотрела, я везде видела стройку. И если Алма-Ата делится на верхнюю и нижнюю, то Астана делится на правый берег и на левый берег», — сравнила первые впечатления от Астаны с Алма-Атой автор блога.

Среди преимуществ Астаны путешественница отметила интересную архитектуру, большой выбор жилья и удобное расположение многих достопримечательностей. В то же самое время, туристка пожаловалась на искусственность города из-за большой и новой застройки и скуку — по ее мнению, в Алма-Ате для туриста гораздо больше развлечений. Также ей не понравился чрезмерно сухой климат и сильные ветра.

Ранее в сентябре эта же путешественница выделила удивляющие национальные черты жителей Казахстана. По словам россиянки, ей сразу бросилось в глаза то, что казахи могут спуститься в магазин или во двор в пижаме или в домашней одежде. Также ее поразила привычка «откладывать все на потом».