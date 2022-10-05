Глава парламента Киргизии подал в отставку

Спикер парламента Киргизии Мамытов объявил о своей отставке

Спикер парламента Киргизии Талант Мамытов подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба парламента республики.

О намерении уйти в отставку Мамытов объявил на заседании парламента. «В завершение своего выступления торага (спикер парламента — прим. «Ленты.ру») Талант Мамытов выразил признательность коллегам за оказанное ему доверие, подчеркнув, что решение уйти с данного поста принято по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Ранее в Киргизии задержали с поличным министра образования Алмазбека Бейшеналиева. Глава министерства вымогал взятки у иностранных студентов.