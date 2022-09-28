Министра образования Киргизии задержали за взятки от иностранных студентов

МВД Киргизии: министр образования задержан за взятку в $110 тысяч от иностранных студентов

Министр образования Киргизии Алмазбек Бейшеналиев задержан за вымогательство взятки у иностранных студентов за зачисление их в киргизские вузы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«В рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере… задержан министр образования и науки Кыргызской Республики А​​​. Б.» — сообщил представитель пресс-службы.

Отмечается, что чиновника задержали с поличным при получении взятки в размере 110 тысяч долларов.

Представитель ведомства отказался более подробно комментировать ситуацию, уточнив, что полная информация будет предоставлена по итогам расследования уголовного дела.

Ранее стало известно, что украинским студентам запретили выезд за границу. До этого украинские СМИ сообщали, что посредники начали за деньги оформлять призывникам «поступление» в иностранный вуз, чтобы те уехали из республики под видом студентов. Выезд из страны обещают устроить за 1,5–2,5 тысячи долларов.