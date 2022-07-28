Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине появилась новая схема выезда мужчин призывного возраста за границу

«Страна»: на Украине мужчины призывного возраста выезжают за границу под видом студентов

Фото: Janis Laizans / Reuters

На Украине появилась новая схема, которая позволяет мужчинам призывного возраста выезжать за границу: посредники за деньги оформляют желающим «поступление» в иностранный вуз и те уезжают из республики под видом студентов. Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна».

Как выяснили журналисты, посредники обещают устроить выезд с Украины за 1,5–2,5 тысячи долларов. «Делаем вам документы на обучение в полицеальной школе (техникум для взрослых в польской системе образования — прим. «Ленты.ру») в Польше, а также официальное приглашение польской стороны на учебу. Официальные документы с проводкой по базе Польши. Выезжаете как студент, который проходит обучение за границей. Гарантированный переход польской границы», — так услугу рекламируют в украинских Telegram-каналах.

Отмечается, что большинство посредников предлагают поступление в польские и прибалтийские вузы. По их словам, занятия посещать не обязательно, поэтому можно свободно уехать в любую другую страну Евросоюза.

Схема привела к тому, что пограничники стали более тщательно проверять и тех, кто действительно учится за границей. В иностранных же вузах подчеркивают, что не торгуют дипломами, и советуют украинцам не пользоваться подобными услугами.

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, гражданам страны мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы государства во время военного положения. В июне стало известно, что власти хотят законодательно закрепить эту инициативу.

Тем временем сами украинцы выступают против запрета и даже создали петицию, но на озвученное требование президент ответил отказом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме попросили ФСБ проверить поездки Кудрина в Израиль
Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима убийцу российской студентки
Российский футболист признался в страхе повторить путь Мамаева и Кокорина
Европейской экономике предсказали кризис
Киев подтвердил заинтересованность в продуктовой сделке
Россиян начали обманывать с помощью «Алисы» от «Яндекса»
Российский косметолог раскрыла способы сохранить красоту груди
Дача известного режиссера сгорела в Подмосковье
Обама назвал снижение ВВП США прогрессом
Овечкин ответил на вопрос о русофобии в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.