На Украине появилась новая схема выезда мужчин призывного возраста за границу

«Страна»: на Украине мужчины призывного возраста выезжают за границу под видом студентов

На Украине появилась новая схема, которая позволяет мужчинам призывного возраста выезжать за границу: посредники за деньги оформляют желающим «поступление» в иностранный вуз и те уезжают из республики под видом студентов. Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна».

Как выяснили журналисты, посредники обещают устроить выезд с Украины за 1,5–2,5 тысячи долларов. «Делаем вам документы на обучение в полицеальной школе (техникум для взрослых в польской системе образования — прим. «Ленты.ру») в Польше, а также официальное приглашение польской стороны на учебу. Официальные документы с проводкой по базе Польши. Выезжаете как студент, который проходит обучение за границей. Гарантированный переход польской границы», — так услугу рекламируют в украинских Telegram-каналах.

Отмечается, что большинство посредников предлагают поступление в польские и прибалтийские вузы. По их словам, занятия посещать не обязательно, поэтому можно свободно уехать в любую другую страну Евросоюза.

Схема привела к тому, что пограничники стали более тщательно проверять и тех, кто действительно учится за границей. В иностранных же вузах подчеркивают, что не торгуют дипломами, и советуют украинцам не пользоваться подобными услугами.

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, гражданам страны мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы государства во время военного положения. В июне стало известно, что власти хотят законодательно закрепить эту инициативу.

Тем временем сами украинцы выступают против запрета и даже создали петицию, но на озвученное требование президент ответил отказом.