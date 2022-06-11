Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский отказался отменить запрет на выезд мужчин с Украины

Президент Украины Зеленский отказался отменить запрет на выезд мужчин из страны

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал электронную петицию с просьбой отменить запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из страны, которую поддержали более 27 тысяч граждан. Он ответил отказом на озвученное требование, пояснив, что ограничения будут сняты лишь после того, как на Украине отменят военное положение, сообщает ТАСС.

«Указом президента Украины от 24.02.2022 №64/2022 "О введении военного положения на Украине" определено, что на период действия правового режима военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные, в том числе статьей 33 Конституции Украины, могут быть ограничены. Отмену указанных ограничений предполагается произвести после завершение действия правового режима военного положения», — заявил он.

Ранее стало известно, что Украина планирует обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) и заключить новую кредитную программу из-за значительных потерь в бюджете на фоне начатой Россией специальной военной операции.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Офис Зеленского впервые с начала спецоперации назвал количество потерь ВСУ
Россия заявила о тупике в политическом диалоге с США
В России начались длинные выходные
Дипломат ответил на слова Байдена о вине России в инфляции в США
Джастин Бибер рассказал о тяжелом заболевании
Зеленский отказался отменить запрет на выезд мужчин с Украины
Франция возмутилась вынесением в ДНР смертного приговора иностранным наемникам
В Запорожской области предложили возродить производство «Запорожца»
Назначен новый замминистра экономического развития России
В Африке оценили слова Путина о беспрепятственном вывозе украинского зерна
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.