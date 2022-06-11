Зеленский отказался отменить запрет на выезд мужчин с Украины

Президент Украины Зеленский отказался отменить запрет на выезд мужчин из страны

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал электронную петицию с просьбой отменить запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из страны, которую поддержали более 27 тысяч граждан. Он ответил отказом на озвученное требование, пояснив, что ограничения будут сняты лишь после того, как на Украине отменят военное положение, сообщает ТАСС.

«Указом президента Украины от 24.02.2022 №64/2022 "О введении военного положения на Украине" определено, что на период действия правового режима военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные, в том числе статьей 33 Конституции Украины, могут быть ограничены. Отмену указанных ограничений предполагается произвести после завершение действия правового режима военного положения», — заявил он.

Ранее стало известно, что Украина планирует обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) и заключить новую кредитную программу из-за значительных потерь в бюджете на фоне начатой Россией специальной военной операции.