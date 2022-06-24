Мужчинам призывного возраста законодательно запретят покидать Украину

В Раду внесли законопроект о запрете выезда с Украины мужчин призывного возраста

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о запрете на выезд из страны мужчинам призывного возраста. Об этом сообщает ТАСС.

Пока что порядок выезда из страны в условиях военного положения регулируется только указом президента Украины Владимира Зеленского. Согласно документу, страну не могут покинуть мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее на сайте главы государства появилась петиция с просьбой отменить запрет на выезд, но президент ответил на нее отказом. По словам Зеленского, ограничения будут сняты лишь после того, как на Украине отменят военное положение.

Также стало известно, что на Украине людей с инвалидностью, а также граждан, временно непригодных по состоянию здоровья, могут призвать на военную службу с их согласия.