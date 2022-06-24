Украинцев с инвалидностью захотели призвать на военную службу

На Украине внесли законопроект, позволяющий призвать на службу людей с инвалидностью

На Украине людей с инвалидностью могут призвать на военную службу с их согласия. Об этом говорится в законопроекте о запрете на выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет, который был внесен в Верховную Раду. Соответствующий документ размещен на сайте парламента.

В нем указано, что лица с инвалидностью, а также граждане, временно непригодные к службе по состоянию здоровья, смогут при желании «проходить военную службу в пределах области, в которой зарегистрированы или проживают».

24 февраля, после начала российской спецоперации, на Украине было введено военное положение. Каждый последующий месяц власти страны его продлевали. Кроме того, президент республики Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации, которая также была продлена в мае до 23 августа.