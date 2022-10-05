Актер Никита Кукушкин покинул Россию

Актер Никита Кукушкин уехал из России в Грузию

Актер театра и кино, один из ведущих артистов «Гоголь-центра» Никита Кукушкин покинул Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Кукушкин уехал в Грузию. Его заметили в аэропорту в Тбилиси, он отказался общаться с журналистами.

31-летний актер известен по таким фильмам и сериалам, как «Капитан Волконогов бежал», «Метод», «Карамора», «Околофутбола», «Класс коррекции», «Притяжение» и «Дуэлянт». В декабре 2020 года Кукушкин запустил благотворительную инициативу «Помощь».

За последние семь месяцев многие деятели кино и музыка покинули Россию. Из страны среди прочих уехали продюсер Александр Роднянский, режиссер Кантемир Балагов, певица Земфира, актриса и режиссер Рената Литвинова, артистка Чулпан Хаматова, актриса Ингеборга Дапкунайте. 29 сентября стало известно, что эстрадная певица Алла Пугачева покинула страну. Исполнительница улетела в Израиль из аэропорта Внуково.