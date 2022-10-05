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Стало известно о возвращении горящих туров в Турцию и Египет

«Известия» сообщили о возвращении на российский рынок дешевых путевок в Турцию и Египет

Фото: Shrooq El-Sayed / Globallookpress.com

На российский туристический рынок вернулись дешевые горящие путевки в Турцию и Египет. Это следует из данных агрегаторов по поиску туров, сообщают «Известия».

Неделя в пятизвездочном отеле на двоих с питанием по системе «все включено» может обойтись в 80-85 тысяч рублей. Отмечается, что это в два раза дешевле, чем в середине сентября.

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Как стало известно, есть и более дешевые предложения. Например, можно купить тур за 52 тысячи рублей с вылетом 6-7 октября. По мнению вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, о возвращении горящих путевок заговорили после введения частичной мобилизации в стране.

Продажи новых туров сократились на треть. Помимо этого, люди отказываются от ранее купленных путевок. В результате рейсы не заполняются, представители туротрасли вынуждены снижать цены.

При этом ранее в октябре россияне пожаловались на «баснословный» рост стоимости проживания в отелях Турции. Согласно данным отчета Национального института статистики республики, цены на размещение на курортах страны за год поднялись более чем на 80 процентов.

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Ксения Жарова
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