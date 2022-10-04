Россияне пожаловались на «баснословный» рост цен на проживание в отелях Турции

TourDom: рост стоимости проживания в отелях Турции за год составил более 80 процентов

Россияне пожаловались на «баснословный» рост стоимости проживания в отелях Турции — цены на размещение на курортах республики за год поднялись более чем на 80 процентов. Об этом сообщает портал TourDom.

Согласно данным отчета Национального института статистики республики, опубликованным изданием Turizm Guncel, только за последний месяц аренда недвижимости в стране повысилась почти на 10 процентов, а если брать период в первые три квартала 2022 года, то рост составил 85 процентов.

«Что касается среднего среза цен в отелях Турции, то в месячном выражении прирост кажется вполне допустимым — 2,4 процента. Однако по отношению к началу года средняя стоимость размещения поднялась уже на 55 процентов, а в сравнении с сентябрем 2021-го — на 81,3 процента», — отметили эксперты TourDom.

По их словам, на повышение стоимости повлиял скачок инфляции в стране. В сентябре она поднялась на 3,08 процента к августу и на 52,4 процента — к началу 2022 года. Также рост цен затонул проезд в общественном транспорте (с января он подорожал на 117 процентов), продукты питания (плюс 93 процента) и товары для дома (плюс 90 процентов).

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на самолет в Турцию в начале октября из разных российских городов сравнялась с ценой туров в отелях республики по системе «все включено». Например, авиабилеты из Екатеринбурга в Анталью туда-обратно обойдутся двоим туристам от 135 тысяч рублей. В то же время недельный отдых в пятизвездочном отеле с питанием «ультра все включено» будет стоить 120 тысяч рублей.