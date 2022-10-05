МИД прокомментировал возможный визит ООН и Красного креста в Еленовку

МИД России гарантировал безопасность делегациям ООН и Красного креста в Еленовке

Россия может гарантировать безопасность наблюдателей из Международного Красного Креста (МКК) и ООН, если их поездка в ДНР для расследования обстрела Еленовки состоится. Тем не менее возможность визита пока под вопросом, поскольку организации «не спешат» обсуждать детали поездок. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, цитату приводит РИА Новости.

«Мы пригласили [делегации], МКК под разными причинами не смог приехать сразу, и они признали, что это было ошибочно. Представители ООН до сих пор не приехали, потому что все это зачастую сводится к обсуждению вопросов безопасности тех, кто приезжает», — отметил Вершинин.

Он подчеркнул, что Москва готова гарантировать безопасность ООН и Красного Креста. Комментируя обсуждение визитов, дипломат предположил, что международные наблюдатели не хотят «узнать правду».

Вооруженные силы Украины в ночь на 29 июля нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по СИЗО в Еленовке. Там, в том числе, находились украинские военнопленные, среди них были бойцы полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). В результате атаки погибли 50 человек.