Врачи перечислили причины мигрени и способы ее лечения

Врач Георгиева: спровоцировать приступ мигрени могут стресс, бессонница или шоколад

Вызвать мигрень способны сильный эмоциональный стресс, бессонница и употребление шоколада или красного вина, уверены врач-невролог медицинской клиники НАКФФ Иван Емельянов и врач-терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева. В беседе с «Лентой.ру» они перечислили причины приступов острой головной боли и назвали способы ее лечения и профилактики.

Мигрень — это приступообразные односторонние острые головные боли, которые могут сопровождаться желудочно-кишечной и неврологической симптоматикой, рассказала Георгиева. По ее словам, в основе данной сосудистой патологии лежит расширение сосудов твердой мозговой оболочки. Спровоцировать приступ могут совершенно разные триггеры — от употребления некоторых «опасных» продуктов питания до погоды.

Основными факторами риска возникновения мигрени считаются эмоциональный стресс, умственные перегрузки, высокая физическая нагрузка, критические дни, голод, продукты содержащие тирамин, такие как шоколад, красное вино, цитрусовые, высокое атмосферное давление, бессонница, переутомление Нэя Георгиева врач-терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24»

Лечение направлено на то, чтобы смягчить симптомы, сократить продолжительность приступов и улучшить качество жизни пациентов, объяснил врач-невролог Иван Емельянов. Кроме того, оно служит для профилактики приступов и осложнений. Для терапии применяются разные группы препаратов, в том числе противовоспалительные средства, спазмолитики, миорелаксанты и антидепрессанты.

Снять приступ мигрени зачастую достаточно сложно. Если приступы возникают не очень часто, как правило, врачи назначают разовый прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Если они перестают помогать, следует обратиться к врачу, который подберет другие препараты для снятия приступа. Самолечение при мигренозных болях чревато увеличением риска развития осложнений, снижения эффективности лекарственной терапии, развитию более устойчивой к лечению форме заболевания Иван Емельянов врач-невролог медицинской клиники НАКФФ

По словам Георгиевой, в основу профилактики мигрени входят психотерапия и мышечная релаксация. Если у человека эмоционально и физически напряженная работа, ему рекомендуют психотерапевтические сеансы, массаж, акупунктуру. Также существует медикаментозная профилактика, для которой используются бета-блокаторы и антидепрессанты, но она должна назначаться строго врачом с учетом хронических заболеваний пациента.

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