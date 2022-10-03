Гинеколог призвала перестать относиться к болям в критические дни легкомысленно

Гинеколог Агрба: внезапно появившиеся менструальные боли могут быть симптомом миомы

Боли внизу живота в критические дни считаются вариантом нормы, но в некоторых случаях могут быть симптомом гинекологических заболеваний, в том числе миомы, предупредила кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог сети клиник «Семейная» Илона Агрба. В беседе с «Лентой.ру» она призвала перестать относиться к внезапно появившимся менструальным болям легкомысленно.

При дисменорее маточная боль может начаться за несколько дней до менструации или одновременно с ней, сообщила врач. По ее словам, самые сильные спазмы всегда фиксируются через 24 часа после начала цикла, а проходит боль не позднее, чем через два-три дня после пикового состояния. Вне этих нескольких дней женщина чувствует себя абсолютно здоровой и ведет обычный образ жизни.

Характер боли тоже различен: она бывает тянущей, пульсирующей, тупой, может отдавать в нижние конечности. Иногда болевой синдром сопровождается общим недомоганием, головной болью, тошнотой, запорами, частыми позывами к мочеиспусканию и даже рвотой, добавила Агрба.

Гинеколог объяснила, что различают два вида дисменореи: первичную и вторичную.

Первичная дисменорея, как правило, совершенно безобидна и не является признаком нездоровья. Она появляется в подростковом возрасте, после установления регулярных менструаций. При обследовании никаких патологий не выявляется. Боль возникает из-за сокращений матки и может длиться в среднем до 72 часов. Основная причина ее появления — в избыточном количестве простагландинов — группе физиологически активных веществ, близких по действию к гормонам Илона Агрба Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог сети клиник «Семейная»

Первичная дисменорея в большинстве случаев проходит с возрастом, иногда после родов. Лечить такое состояние можно медикаментозно или вспомогательными средствами, отметила Агрба. Для снятия болевых ощущений она посоветовала следующие способы:

грелка или теплый душ

спорт, например, йога

секс с оргазмами

соблюдение диеты со сниженным количеством мяса и жира в рационе и увеличением количества молочных продуктов

прием витаминов группы В, омега-3, магния

прием лекарственных препаратов из группы спазмолитиков

оральные контрацептивы

Вторичная дисменорея протекает так же, как и первичная, но появляется через какое-то время после установления регулярного цикла, продолжила Агрба.

Чаще всего вторичная дисменорея — это проявление сопутствующих гинекологических заболеваний, в частности, аденомиоза, миомы, наружного эндометриоза. То есть в данном случае боль — это симптом! И надо искать причину Илона Агрба Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог сети клиник «Семейная»

Если вторичная дисменорея не вызвана аномалиями развития, она возникает уже во взрослом возрасте и, в отличие от первичной, не сопровождается сопутствующими побочными эффектами избытка простагландинов, отметила гинеколог. Болевые симптомы со временем будут нарастать, добавится дискомфорт при дефекации, может измениться и сам характер менструаций: они могут стать более скудными или обильными. В этом случае лечение будет зависеть от первопричины.

«Очевидно, что к дисменорее нельзя относиться легкомысленно. Возможно, боль, которую вы из месяца в месяц пытаетесь заглушить обезболивающими препаратами, сигнализирует о небезопасной патологии. Своевременная диагностика — залог успешного лечения. Будьте внимательны к своему организму. Подозреваете у себя вторичную дисменорею? Идите к врачу, который поможет найти причину дискомфорта», — подытожила Агрба.

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Матвеева рассказала о вреде гормональных контрацептивов для некоторых категорий женщин. По ее словам, прием противозачаточных пилюль нежелателен при гипертонии, атеросклерозе и других заболеваниях сердечно-сосудистой системы.