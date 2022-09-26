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Гинеколог рассказала о вреде гормональных контрацептивов для некоторых женщин

Гинеколог Матвеева предупредила о вреде гормональных контрацептивов при диабете

Фото: Shutterstock

Гормональные контрацептивы считаются одним из самых надежных методов защиты от нежелательной беременности, однако наличие в анамнезе некоторых заболеваний, например диабета, является противопоказанием к их приему, предупредила акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Екатерина Матвеева. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, в каких случаях такие средства могут причинить вред.

Матвеева заявила, что нельзя самостоятельно заниматься подбором гормональных контрацептивов. Это должен делать только врач-гинеколог на основании тщательно собранного анамнеза и результатов общего анализа крови и коагулограммы. Специалистка напомнила, что противозачаточные — это лекарственные гормональные препараты, прием которых должен быть контролируемым. И для назначения данной группы препаратов существует ряд противопоказаний.

Прием гормональных контрацептивов нежелателен при наличии у женщины сердечно-сосудистых заболеваний: гипертонической болезни, атеросклероза, сосудистых патологий, связанных с закупоркой или сужением сосудов. Противопоказанием служат и нарушения свертываемости крови, сопровождающиеся повышенной склонностью к тромбозу. Если у женщины в прошлом были подобные заболевания, это также может стать противопоказанием для назначения гормональных контрацептивов

Екатерина МатвееваВрач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

Также запрещен прием противозачаточных при заболеваниях печени, доброкачественных опухолях гипофиза, гормонозависимых новообразованиях молочных желез и половых органов, сахарном диабете.

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Кроме того, по словам Матвеевой, некоторые женщины используют гормональные контрацептивы для лечения каких-либо болезней и дефектов внешности, например при акне, что является ошибкой.

Противозачаточные препараты не обладают никакими регулирующими, лечебными и восстанавливающими свойствами. Гормональные контрацептивы — это прежде всего надежная защита от нежелательной беременности. Их прием вызывает искусственные регулярные кровотечения отмены, подавляя при этом функцию яичников

Екатерина МатвееваВрач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

Ранее опрос ВЦИОМ определил долю российских женщин, предпочитающих использовать один из самых ненадежных методов контрацепции. Согласно аналитике, четверть россиянок репродуктивного возраста по-прежнему предпочитают использовать прерванный половой акт в качестве защиты от нежелательной беременности.

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Наталья Обрядина
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