Гинеколог рассказала о вреде гормональных контрацептивов для некоторых женщин
Гормональные контрацептивы считаются одним из самых надежных методов защиты от нежелательной беременности, однако наличие в анамнезе некоторых заболеваний, например диабета, является противопоказанием к их приему, предупредила акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Екатерина Матвеева. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, в каких случаях такие средства могут причинить вред.
Матвеева заявила, что нельзя самостоятельно заниматься подбором гормональных контрацептивов. Это должен делать только врач-гинеколог на основании тщательно собранного анамнеза и результатов общего анализа крови и коагулограммы. Специалистка напомнила, что противозачаточные — это лекарственные гормональные препараты, прием которых должен быть контролируемым. И для назначения данной группы препаратов существует ряд противопоказаний.
Прием гормональных контрацептивов нежелателен при наличии у женщины сердечно-сосудистых заболеваний: гипертонической болезни, атеросклероза, сосудистых патологий, связанных с закупоркой или сужением сосудов. Противопоказанием служат и нарушения свертываемости крови, сопровождающиеся повышенной склонностью к тромбозу. Если у женщины в прошлом были подобные заболевания, это также может стать противопоказанием для назначения гормональных контрацептивов
Также запрещен прием противозачаточных при заболеваниях печени, доброкачественных опухолях гипофиза, гормонозависимых новообразованиях молочных желез и половых органов, сахарном диабете.
Кроме того, по словам Матвеевой, некоторые женщины используют гормональные контрацептивы для лечения каких-либо болезней и дефектов внешности, например при акне, что является ошибкой.
Противозачаточные препараты не обладают никакими регулирующими, лечебными и восстанавливающими свойствами. Гормональные контрацептивы — это прежде всего надежная защита от нежелательной беременности. Их прием вызывает искусственные регулярные кровотечения отмены, подавляя при этом функцию яичников
Ранее опрос ВЦИОМ определил долю российских женщин, предпочитающих использовать один из самых ненадежных методов контрацепции. Согласно аналитике, четверть россиянок репродуктивного возраста по-прежнему предпочитают использовать прерванный половой акт в качестве защиты от нежелательной беременности.