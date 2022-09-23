Названа доля предпочитающих самый ненадежный метод контрацепции россиянок

ВЦИОМ: четверть россиянок по-прежнему используют прерванный половой акт для контрацепции

Четверть россиянок репродуктивного возраста по-прежнему предпочитают использовать прерванный половой акт в качестве контрацепции. Долю предпочитающих самый ненадежный метод предохранения от нежелательной беременности женщин определил опрос ВЦИОМ и фармацевтической компании «Гедеон Рихтер», результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно полученным аналитиками данным, несмотря на то, что прерванный половой акт остается одним из самых популярных методов контрацепции, почти 40 процентов опрошенных россиянок не считают его эффективным способом защиты.

В ходе опроса также выяснилось, что и презервативам, самому распространенному способу предохранения, который выбирает 41 процент респонденток, полностью доверяет только треть (30 процентов) сторонниц барьерного метода. А максимально надежной женщины назвали гормональную контрацепцию: абсолютно уверены в ее эффективности 55 процентов россиянок, использующих ее.

Кроме того, как свидетельствуют данные опроса, при выборе барьерной контрацепции и прерванного полового акта большинство женщин руководствовались в первую очередь мнением партнера. В свою очередь, сторонницы оральных контрацептивов преимущественно опирались на мнение врача-гинеколога.

Ранее психолог-сексолог Каролина Путинцева перечислила самые эффективные средства женской контрацепции. По ее словам, гормональный имплантат и гормональные контрацептивы показали высокий уровень защиты.