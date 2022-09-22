Сексолог назвала самые эффективные средства женской контрацепции

Сексолог Путинцева назвала гормональный имплантат надежным способом защиты от беременности

Гормональный имплантат и гормональные контрацептивы являются одними из самых эффективных средств женской контрацепции, рассказала психолог-сексолог Каролина Путинцева. В своем Telegram-канале она назвала все современные способы защиты от нежелательной беременности.

Путинцева отметила, что по индексу Перля презерватив относится к типу барьерной контрацепции со средним уровнем защиты (индекс Перля — 2-15), а метод прерванного полового акта имеет индекс 6-18.

Для большинства слово «контрацепция» ассоциируется с мужским презервативом. Но не будем забывать, что интим — это ответственность двух людей, а значит, женщина тоже должна заботиться о методах предохранения от нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем Каролина Путинцева Психолог-сексолог

Среди современных средств женской контрацепции высокий уровень защиты (индекс Перля 0,05) имеет гормональный имплантат, отметила психолог-сексолог. Его помещают под кожу на срок до пяти лет. Гормональные контрацептивы при правильном использовании надежнее презервативов (индекс Перля 0,3 — 0,9), но применять их нужно по строгой схеме, в одно и то же время и без пропуска приема даже одной таблетки, обратила внимание Путинцева.

Комбинированным гормональным средством является контрацептивное вагинальное кольцо. Срок использования каждого не превышает 21 день. Затем идут семь дней отмены, рассказала психолог-сексолог. Однако можно корректировать сроки цикла и, соответственно, сроки использования кольца, индекс эффективности которого по шкале Перля составляет 0,6 — 0,9.

до 98 процентов повышается шанс избежать нежелательной беременности при использовании двух средств одновременно

Наряду с мужскими презервативами существуют и женские. Чаще всего их изготавливают из полиуретана, поэтому они подходят тем, у кого есть аллергия на латекс, обратила внимание Путинцева. Женский презерватив (индекс Перля 5 — 25) — это трубка диаметром около восьми миллиметров и длиной около 18 сантиметров, вставляемая во влагалище. С обоих концов женского презерватива имеются кольца: одно находится снаружи, втрое располагается во влагалище подобно диафрагме. Это одноразовое средство контрацепции.

«Похожим методом защиты обладает маточный шеечный колпачок. Но в отличие от диафрагмы он плотнее прилегает к шейке матки. Использовать его можно в течение 48 часов», — добавила Путинцева.

Еще одним эффективным современным средством предохранения от нежелательной беременности является влагалищная диафрагма с индексом защиты 6 — 20. Путинцева рассказала, что расположенная во влагалище диафрагма прикрывает шейку матки и является механическим препятствием для сперматозоидов. Психолог-сексолог посоветовала использовать этот метод одновременно со спермицидами (вагинальные таблетки, крем, свечи, пены, растворимые пленки, губки, разрушающие сперматозоиды в течение нескольких секунд. Индекс Перля — 18 — 24) и после консультации с гинекологом.

Самым долгим в использовании (5-12 лет) средством контрацепции является внутриматочная спираль. Ее индекс защиты по системе Перля равен 0,6 — 2. Ее устанавливает гинеколог, отметила психолог-сексолог.

Наконец, самыми кардинальными средствами женской контрацепции являются стерилизация (хирургическая контрацепция) и экстренная контрацепция. Первым способом создается непроходимость маточных труб, после которого сперматозоиды не могут достичь яйцеклетки. После проведения операции забеременеть невозможно (индекс Перля — 0,1), предупредила Путинцева.

Второй метод применяют в чрезвычайных случаях после незащищенного вагинального секса, в частности, именно так помогают жертвам изнасилования. «В этом случае в течение 72 часов после полового акта применяют лекарственные препараты либо устанавливают внутриматочную спираль в течение 120 часов. При использовании этих методов подавляется овуляция и оплодотворение», — пояснила Путинцева, добавив, что экстренные методы контрацепции нельзя использовать регулярно.

Ранее Путинцева рассказала, какие негативные последствия имеет раннее начало половой жизни. Она отметила, что вступление подростков в сексуальные отношения влечет психологические травмы.