Психолог перечислила минусы раннего начала половой жизни

Психолог-сексолог Путинцева: ранняя половая жизнь приводит к психологическим травмам

Насилие, психологические потрясения, физические травмы, серьезные болезни — это неполный список негативных последствий раннего начала половой жизни, рассказала психолог-сексолог Каролина Путинцева. В беседе с «Лентой.ру» она пояснила, почему некоторые подростки соглашаются вступать в интимную связь в юном возрасте.

Чаще всего слишком ранний сексуальный опыт происходит либо с применением насилия, либо связан с употреблением алкоголя, говорит Путинцева. По ее мнению, отсутствие полового воспитания и качественной информации приводит к тому, что подросток не может оценить всю степень ответственности за последствия.

Психолог-сексолог обратила внимание, что в таком возрасте ребенок не может четко и твердо говорить «нет», поэтому часто случаются половые связи без применения контрацепции и защиты от заболеваний. Например, потому что более взрослый партнер настаивает на контакте или потому что у подростка нет собственных денег на покупку презервативов, рассказала Путинцева.

Такие контакты часто приводят не только к нежелательной беременности, но также к заражению заболеваниями, передающимся половым путем, ВИЧ, гепатитом Каролина Путинцева Психолог-сексолог

Путинцева, опираясь на собственный профессиональный опыт, отметила, что большинство людей негативно отзываются о своем первом раннем сексуальном опыте и признаются, что все случилось потому, что не владели ни информацией, не было зрелого желания и психологической готовности.

16-18 лет средний возраст начала половой жизни в РФ. Девушки начинают ее раньше, чем юноши

Ранний сексуальный дебют может в будущем плохо отразиться на интимной жизни, ведь половой акт может вызывать боль или сокращение мышц тазового дна (диспареуния, вагинизм), которые приводят к невозможности заниматься проникающим сексом и требуют помощи специалистов, предупредила собеседница «Ленты.ру».

Ранее Каролина Путинцева рассказала, как нужно себя вести родителям, если они застали ребенка за просмотром порно-фильмов. Она посоветовала не кричать на сына или дочь, а серьезно поговорить и рассказать о некоторых аспектах жизни взрослых.