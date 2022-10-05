Молдавия выразила благодарность Великобритании за подготовку военных

Глава Минобороны Молдавии Носатый поблагодарил Великобританию за подготовку военных

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый выразил благодарность Великобритании за подготовку военнослужащих республики. Об этом сообщается на сайте молдавского оборонного ведомства.

«Министр поблагодарил правительство Великобритании за вклад в подготовку личного состава Национальной армии в учебных заведениях, на местах, а также на специализированных курсах, проводимых британской стороной», — говорится в заявлении Минобороны.

В ходе встречи членов правительства, молдавского руководства и министра Великобритании по делам Европы Лео Дохерти основными темами стали двустороннее сотрудничество в военном сегменте и перспективы его укрепления. Также стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе.

Кроме того, республика оценила помощь стран НАТО в рамках реализации программы профессионального развития и инициативы по наращиванию оборонного потенциала.

Ранее глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Запад заинтересован открыть «второй фронт» в Молдавии. Как сообщает депутат, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс говорила о поставках новой партии оружия Кишиневу.