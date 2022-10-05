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Молдавия выразила благодарность Великобритании за подготовку военных

Глава Минобороны Молдавии Носатый поблагодарил Великобританию за подготовку военных

Фото: IPN

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый выразил благодарность Великобритании за подготовку военнослужащих республики. Об этом сообщается на сайте молдавского оборонного ведомства.

«Министр поблагодарил правительство Великобритании за вклад в подготовку личного состава Национальной армии в учебных заведениях, на местах, а также на специализированных курсах, проводимых британской стороной», — говорится в заявлении Минобороны.

В ходе встречи членов правительства, молдавского руководства и министра Великобритании по делам Европы Лео Дохерти основными темами стали двустороннее сотрудничество в военном сегменте и перспективы его укрепления. Также стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе.

Кроме того, республика оценила помощь стран НАТО в рамках реализации программы профессионального развития и инициативы по наращиванию оборонного потенциала.

Ранее глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Запад заинтересован открыть «второй фронт» в Молдавии. Как сообщает депутат, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс говорила о поставках новой партии оружия Кишиневу.

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Кристина Есикова
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